Nicolás López: “No deberían anunciar mi formalización sin revisar mis pruebas"

El cineasta Nicolás López realizó diversos descargos a través de su cuenta de Instagram, en relación a su posible formalización y el actuar del fiscal Manuel Guerra. Esto, luego de que hoy se confirmara una audiencia para el 15 de marzo, solicitada por la defensa de López, en la que se informará al cineasta por qué lo están investigando.

“La Tercera publicó un artículo donde el fiscal regional Manuel Guerra anuncia que me van a formalizar”, comienza escribiendo López, agregando que “lo insólito es que la Fiscalía no ha revisado las pruebas que me exculpan de cada uno de los casos”, sostiene.

López asegura que hay “1500 mensajes de Whatsapp e Instagram que desmienten, en palabras de las propias denunciantes, cada caso de supuesto abuso”, insistiendo en que no han interrogado a las mayoría de sus testigos.

Ante esto, López recalca que “no está bien que se anuncie por el diario que me van a formalizar sin revisar mis pruebas y sin respetar mi derecho a defensa”. Además, comenta que su abogada puso una queja contra el fiscal Guerra.

Por último, el cineasta sostiene que no ha violado a nadie y que nunca ha usado la violencia en alguna relación. “No soy un abusador y quiero ir a juicio oral para mostrar las evidencias que prueban que soy inocente”.