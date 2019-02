“Lo hago rápido, no te va a doler”: joven denunció terrible acoso callejero que vivió en Providencia

A través de Instagram una joven llamada Elisa Parr realizó una terrible denuncia de acoso callejero que sufrió en la comuna de Providencia luego que un hombre se acercara a ella para consultarle una dirección y luego la comenzara a seguir.

De acuerdo a su relato, el incidente ocurrió el 15 de febrero, mientras caminaba por la avenida Manuel Montt. Ella le respondió que no sabía cómo llegar, y al poco tiempo notó que la seguía.

Cuando la alcanzó, le comenzó a hablar. “Me dijo que no me iba a hacer nada, que no me pusiera nerviosa, que era una buena persona, pero me podía sacar la chucha, que tenía cuchillo y pistola y me los mostró”, contó la joven.

Este le arrebató el celular, “me empezó a mostrar videos porno, insistiendo en qué haces con tu pololo y me dijo ya, dime o te saco la chucha. Fue horrible. El hueón me dijo ‘yo mando acá, yo elijo qué hago’. Lo puedo contar ahora, pero fue horrible”, aseguró tras agregar que el hombre le advirtió que tenía un cuchillo y una pistola, y se las mostró.

La joven le pidió que la dejara seguir su camino, a lo que el hombre le respondió que estuviera tranquila, “si esto va a ser corto, lo hago rápido y no te va a doler”.

Apenas pudo, Elisa Parr corrió en una dirección a un auto de un conductor desconocido, quien la ayudó y logró escapar del lugar.

La joven informó de la terrible situación que vivió a Carabineros y la Municipalidad de Providencia.

Finalmente explicó que publicó el video tras enterarse de otras mujeres que han vivido una situación similar por el sector. “Cuídense y cuiden al resto. Si ven a alguien que puede estar en peligro no lo duden, salúdenlo como si fuera un familiar o un conocido, paren con el auto y esperen a ver si necesita ayuda esa persona”, recomendó.

Parr compartió esta historia a través de distintos videos en Instagram, en los cuales además dio descripciones físicas del acosador, que mediría entre 1,50 y 1,60 de altura, pelo corto negro, piel morena, corte en una ceja y ojos oscuros.

La joven explicó que, tras unos días, borró los videos “por riesgo a que él lo vea, la idea es atraparlo”, explicó.