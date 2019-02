Polola de "Cangri" hace desesperado llamado tras su desaparición

El ex chico reality, Sebastián Leiva, conocido como el “Cangri” quien participó en el programa “Perla” junto a su compañero Maickol “Dash” González, está desaparecido según lo reportó su pareja a través de redes sociales.

Su polola, Araceli Díaz, quien está embaraza, compartió una fotografía de ambos besándose en su cuenta de Instagram, con el mensaje “quiero tanto que llegues, que me des un abrazo y me digas que solo fue un susto, que todo está bien, que me des un beso y no dejarte ir jamás de mi lado”.

Revisa la publicación a continuación:

Cabe mencionar que su pareja anunció que está esperando una “niña”, junto a Sebastián Leiva. El desesperado llamado de Araceli se suma al que realizó Maickol “Dash” González, amigo del “Cangri” en sus redes sociales.