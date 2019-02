Polola de Cangri: "No puedo creer que haya gente tan mala y tan morbosa"

Hizo un potente llamado.

Los familiares y gente cercana a Sebastián Leiva sigue sufriendo por su muerte, sobretodo por la filtración de la fotografía donde aparecer sin vida.

Por esa razón, Araceli Díaz, polola de “Cangri”, llamó a “Bienvenidos” para hacer un ponente llamado para que la gente pare con toda esta situación.

“Me he querido mantener al margen porque estoy tan mal. Hoy me desperté con tanta pena, con tanta impotencia. Con ganas de decirle a la gente que por favor paren. Nosotros estamos sufriendo, no puedo creer que haya gente tan mala y tan morbosa”, manifestó.

En más de una ocasión Tonka Tomicic le preguntó si estaba bien para seguir hablando, ya que se le notaba bastante afectada, por lo que posteriormente se interrumpió el llamado telefónico.