Contraloría Metropolitana pide iniciar juicio de cuentas contra exalcadesa Tohá

El contralor regional metropolitano, René Morales, pidió iniciar un juicio de cuentas contra la exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, y otros 14 exfuncionarios municipales por gastos improcedentes y sin respaldo de dineros de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Según informa hoy El Mercurio, el monto total cuestionado por la Contraloría Metropolitana es de $265 millones, equivalentes a 5.843,46 UTM ($282 millones al valor actual), dinero que los 15 exfuncionarios deberían reembolsar al fisco.

La información agrega que examen de cuentas se realizó en 2018, cuando se revisó el uso del dinero de la SEP entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, es decir, el último año de la administración de Tohá.

Esa auditoría determinó que recursos de la subvención -que son entregados a los municipios con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, especialmente de los alumnos más vulnerables-, fueron usados para pagar la indemnización de un profesor, contratar la asesoría de una empresa de capacitaciones que no cumplía con los requisitos que impone la ley SEP, comprar bienes para establecimientos educativos no adscritos a la subvención o que no se relacionaban con planes de mejoramiento educativo, entre otros.

Además, la auditoría contable detectó inconsistencias y gastos sin respaldos en la rendición de cuentas que hizo el municipio respecto de los recursos SEP en el período analizado ante la Superintendencia de Educación.

En el texto del contralor regional RM se señala que los funcionarios tuvieron la oportunidad de acreditar la rectificación de las rendiciones de dinero, pero que terminado ese plazo se mantuvo un total de 5.843 UTM en gastos improcedentes y sin respaldo, por lo cual se pide el juicio de cuentas.

Agrega que “para el improbable caso en que usted (la jueza de cuentas) considere que no proceda condenar pecuniariamente” a los exfuncionarios, se aplique “alguna medida disciplinaria”.

Además de Tohá, los otros funcionarios incluidos en el reparo corresponden a quienes se desempeñaban en cargos directivos o como jefes de departamento en las áreas de Educación, Control, Administración y Finanzas, Secretaría Comunal de Planificación y Administración Municipal, por la responsabilidad administrativa que les competía y la obligación de velar por el buen uso de recursos públicos.

El Mercurio contactó a la exalcaldesa Tohá, quien dijo no tener antecedentes, por lo que declinó referirse al tema.