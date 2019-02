Gonzalo de la Carrera fue absuelto tras la querella presentada por Camila Vallejo

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a Gonzalo de la Carrera, ex vicepresidente de ENAP y conductor de Radio Agricultura, del delito de injurias graves contra la diputada Camila Vallejo, quien deberá pagar las costas del juicio simplificado.

En diciembre pasado, la parlamentaria del PC presentó una querella contra el comunicador, quien difundió en su cuenta de Twitter una noticia falsa publicada por el sitio español “La Tribuna”, que acusaba a Vallejo de defender el “derecho” a la pedofilia.

De la Carrera precisó en su red social que no era una información confirmada y pidió a la diputada aclarar si correspondía a algo fidedigno o era una “fake news”. Luego, en el programa “Directo al Grano”, el conductor ofreció disculpas por si la noticia no correspondía a la realidad: “Si Camila Vallejo no dijo que que la pedofilia es un derecho a recuperar, yo me disculpo por haber retuiteado algo que no tenía cómo saber que era falso”.

El tribunal absolvió al acusado por falta de pruebas y la lectura de la sentencia se hará el próximo lunes a las 11 de la mañana.