Ministro de Defensa dice que se cortó la práctica de las "mesadas" entregadas a exgenerales

El ministro de Defensa, Alberto Espina, afirmó que “el Gobierno condena y rechaza de la manera más categórica” el mal uso de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas, “ya que significa defraudar la fe pública y el prestigio de Chile”.

Por este caso, está procesado y privado en libertad el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente Alba, quien, entre otras prácticas, hacia la entrega de “mesadas” a los comandantes en jefe en retiro con dinero de las FF.AA.

El ministro Espina explicó que el actual comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, no sabía de este dinero y que “él no ha pagado un peso en mesada a los comandantes en jefes, según lo que me ha expresado”.

“Yo he conversado con el general Martínez y en lo que respecta a su período me ha señalado que todos los gastos reservado han sido invertidos en forma correcta y adecuada en la defensa nacional”, detalló.

Para evitar la comisión de estos delitos, el secretario de Estado presentó un grupo de medidas en pos de la probidad y transparencia, entre las está un mayor control del Congreso y la Contraloría sobre los gastos, así como crear un registro único de proveedores de Defensa.

También se propuso rendir cuentas trimestrales sobre las gestiones, la implementación de un canal de denuncias, el control de patrimonios de oficiales superiores de manera permanente, control de gastos en viáticos, un nuevo reglamento de pasajes y fletes y la prohibición de los oficiales activos de recibir remuneraciones por mutualidades.

Espina pidió al Congreso despachar a la brevedad la nueva ley de control de gastos reservados, que busca que sean rendidos ante la Subsecretaría de Defensa tome su control.