Corte de Apelaciones retira multa a CHV tras emitir imágenes de hijo de Cecilia Bolocco

La Corte de Apelaciones de Santiago anuló una multa aplicada por el Consejo Nacional de Televisión por la supuesta vulneración a la dignidad e intimidad de Máximo Menem, en la emisión de un capítulo del programa Primer Plano, de Chilevisión.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada anuló la sanción de 200 UTM aplicada a Chilevisión por la difusión de antecedentes del hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem , tras descartar que se vulnerara la intimidad del joven, debido a que el programa de farándula solo reprodujo material emitido por un canal de televisión argentino y que el adolescente expuso, además, en redes sociales.

“Que del antecedente audiovisual, no puede concluirse que el menor de edad, haya sido expuesto en la forma que se relata en la sentencia, puesto que si bien se exhiben fotografías, con sus padres y familia Menem, no tienen la afectación que se indica por el Consejo y, por otra parte, no se debe olvidar que no era el equipo de televisión chileno el que entrevistó al menor en la puerta del domicilio de su padre, sino que fue un canal extranjero que expuso las desavenencias con su padre, lo cual fue retrasmitido por la recurrida, no apreciándose de qué forma pudo afectarse la dignidad e intimidad del menor”, sostiene el fallo.

La resolución indica además que Máximo Menem ha sido expuesto a la prensa y en general al público, asistiendo a eventos sociales que la mayoría de las veces tienen cobertura de prensa, lo que hace que tenga la madurez suficiente para desenvolverse en tal ámbito.

“(…) conforme a lo razonado, no es posible advertir, de qué forma se afectó la vida íntima y dignidad del menor, ya que los aspectos abordados en el programa, en parte, se originaron por su intervención en las redes sociales”, concluye el dictamen.

Aton Chile.