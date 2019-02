Ministra de Educación asegura que menor trans tiene derecho a estudiar en Liceo de Niñas de Santiago

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, afirmó este jueves que la menor trans a quien se le negó la matrícula en el Liceo N°1 de Niñas de Santiago tiene derecho a estudiar en ese establecimiento, por lo cual tomó contacto con el alcalde Felipe Alessandri para buscar una solución.

En el lanzamiento del Plan Escuelas Arriba, Cubillos dijo que el sexo registral no es impedimento para negarle la matrícula, como argumentó el liceo que depende de la Municipalidad de Santiago, por lo cual ayer se comunicó con el alcalde “para pedirle que se buscara la opción legal que permita a esa niña acceder y llegar al liceo que ella quiere asistir”.

“Del mismo modo le pedí a la seremi de la Región Metropolitana que se comunicara con su mamá para que le dijera que esa era la voluntad porque creemos que existiendo hoy día una ley de identidad de género, no porque no haya entrado aún en vigencia y no están en vigencia los reglamentos, pueda ser perjudicada por un tema de plazos simplemente”, añadió la ministra.

“Creemos que la Ley General de Educación que garantiza el acceso a la educación debiera permitir que esta niña, si hay cupo y el liceo la acepta, ella pueda en el recinto de su elección”, agregó

“Para nosotros es fundamental que una niña que está sufriendo bullying y maltrato en su colegio (Liceo Barros Borgoño, que le canceló la matrícula), y así ha sido denunciado por ella y su mamá, lo fundamental es su seguridad su bienestar y su derecho a la educación”, concluyó la ministra.

Por su parte, el alcalde de Santiago Felipe Alessandri, aseguró que si la ministra le hace llegar un decreto autorizado, “nosotros la matriculamos inmediatamente”.

Aton Chile