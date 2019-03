Fuente-Alba detenido: sin mayordomo ni celular pero con vistas libres y TV

El ex comandante en jefe, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba completó 16 días detenido en el Regimiento N° 1 Policía Militar de Peñalolén, en Santiago, luego de que el pasado 14 de febrero la ministra en visita Romy Rutherford, quien investiga irregularidades en el Ejército, ordenara su arresto y determinara más tarde su procesamiento, por la eventual malversación de caudales públicos.

A pesar de ser un ex comandante en jefe, trascendió que el Ejército ha sido estricto en no moverse ni una coma de lo que establece la ley. Por lo que el ex jefe militar no tiene autorización para utilizar teléfono celular, computador ni otros dispositivos magnéticos. En cambio, si dispone de televisión y puede hablar con quien lo visite, sin restricciones.

“La reclusión está dispuesta conforme a la normativa y procedimientos, y según lo que establece la ministra”, señala una fuente de Ejército.

El lugar de detención es una pequeña cabaña que tiene un dormitorio, un pequeño living, baño y cocina, de las cuales hay cuatro, junto al casino de oficiales del recinto. Todas dan a un patio con árboles. No tiene mayordomos y come el rancho diario que allí se cocina, según detalló La Tercera.