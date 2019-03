Cuerpo de haitiano fallecido en el aeropuerto en 2018 aún no es repatriado

El ciudadano haitiano Joseph Henry falleció en agosto del 2018, luego de permanecer dos días gravemente enfermo en el aeropuerto de Santiago, tras no permitírsele abordar el avión que lo llevaría de vuelta a su país.

Ahí fue cuando una mujer identificada como Pamela Salas decidió ayudarlo y lo trasladó al Hospital Salvador, donde falleció días más tarde, aquejado de insuficiencia respiratoria, neumonía y probable tuberculosis.

Debido a su fallecimiento, se inició una investigación a cargo del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, quien hoy asegura a El Mercurio que el cuerpo del hombre de 40 años aún no es repatriado, por lo que permanece en el Servicio Médico Legal (SML).

El fiscal explica que el traslado escapa a las potestades de su organismo, pero que se mantiene la colaboración de la testigo que lo auxilió, para concretar este procedimiento.

Según Pamela Salas, gracias a la Fiscalía el trámite pudo ser más rápido. “Me dieron un poder para hacer los trámites en el SML. Como en la fiscalía quedé yo como denunciante, me dieron el poder. Como en Chile no hay familiares de Joseph, me lo dieron a mí como la persona más cercana”, explicó. De esta forma, la repatriación del cuerpo de podría concretarse, por fin, en los próximos días.

Con respecto a la investigación por la muerte del haitiano, el fiscal explicó que “aún están pendientes algunas diligencias por parte de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que van en la línea de determinar algún tipo de negligencia por parte de algún organismo público o privado, en haber otorgado los socorros necesarios oportunos a este ciudadano haitiano”.