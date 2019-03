Daniela Vega dedica un sentido mensaje a estudiante trans que ingresó al Liceo N°1 de Niña

View this post on Instagram

Volver a chile y conectarme con tu historia. Y tantas otras… quisiera dedicarte esta mañana a ti, bella Arlén. Cuando el silencio pareció el sonido más agudo, te aferraste a tu batalla, y las batallas son siempre colectivas, por eso son siempre poesía y camino. Una tapia gastada por el tiempo a Merced de un deseo, convicción. Movimiento. Transición. Vértigo. La madera no habla por sí sola, se deja marcar por el calendario. Como todo, cómo todos. Termina cediendo a la belleza insoportable de la Luz y la deja pasar , siempre, inevitablemente. En la memoria. Es la memoria. El tiempo es indiferente, el cuerpo un archivo conquistado. A ti Arlén, y a todas las personas que refundan los bordes, que amplían los límites del pensamiento. A tu biografía adornada de dignidad, y a todas esas historias que no vieron la primavera florecer… | I’m back in Chile and your story reaches me. As many others… I’d like to dedicate this morning to you, belle Arlén. When silence became the sharpest noise, you hold to your battle, and battles are all collective – that’s why battles are always poetry and a road. A garden wall rotten by time, by desire, by a deeply held conviction. Movement. Transition. Vertigo. A piece of wood doesn’t speak by itself, but it’s marked by the calendar. Like everything, like all of us. In the end, can’t help to resist the unbearable beauty of light, and let is pass, always, inevitably. In memory. It’s memory. Time is indifferent, the body is a conquered archive. This is for you, Arlén, and all the people who are shaping the borders, who are widening the limits of thinking. This is for your biography adorned with dignity, and for all the stories that never witnessed the spring to blossom… #RebeldiaResistenciaAmor