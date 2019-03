Acto del Gobierno por el Día de la Mujer tendrá anuncios en materia de género

Este viernes, a las 10:00 horas, el Gobierno realizará en el Palacio de La Moneda un acto por el Día Internacional de la mujer. En la ocasión, se les pidió a los ministros varones que vayan acompañados de sus parejas o esposas, a quienes se les hará un reconocimiento, según informa La Tercera.

A la ceremonia se espera que asistan más de 300 personas, entre los que se encuentran ministros, subsecretarios y otras autoridades del sector.

Con el objetivo de que sea una ceremonia “no política”, el Gobierno hará también un reconocimiento a aquellas mujeres “anónimas” que han logrado levantar banderas en rubros específicos.

Por último, se espera que el Presidente Piñera realice anuncios en materias como la violencia hacia las mujeres, iniciativas para asegurar el pago de la pensión alimenticia y también respecto al acoso en plataformas tecnológicas, indica La Tercera.

Cabe mencionar que la ministra de la Mujer, Isabel Plá, ya confirmó que no participará de la marcha feminista contemplada para las 18:00, porque según indicó, “a las autoridades no nos corresponde marchar”. Una postura similar tuvo la Primera Dama, Cecilia Morel, quien señaló que no asistirá a la marcha porque “no me gusta que me pauteen”.