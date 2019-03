Noticiero Mega pide disculpas por emitir imágenes de manifestaciones erróneas en el marco del 8M

En el marco de la conmemoración del Día internacional de la Mujer, este 8 de marzo en diversas zonas del país, se están realizando actividades y manifestaciones, con el fin de exigir demandas, en cuanto a la igualdad de derechos en relación a los hombres.

En este contexto durante esta tarde, el noticiero Mega emitió registros donde se podía ver a Carabineros ingresando en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, debido a una manifestación que realizaban en torno al 8M, donde supuestamente estaban ejecutando acciones violentas.

No obstante,en el mismo momento en que el noticiero entregaba esta información, diversos usuarios de redes sociales publicaron imágenes del lugar, que se encontraba totalmente tranquilo.

Me encuentro almorzando en la plaza Sotomayor y resulta que @ahoranoticiasAN nos informa que hay graves incidentes debido a la marcha del #8M #DiaDeLaMujer me asome al balcón y la verdad es que no había nada. Es más esas imágenes no corresponden a hoy. pic.twitter.com/fBLpRHbhq0

— Diego Alonso (@eldiegoalonso) March 8, 2019