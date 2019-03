PDI atribuye a Valle Nevado la contaminación del río Mapocho en enero

La PDI concluyó que el centro de esquí Valle Nevado es el responsable de la contaminación del río Mapocho que el 22 de enero pasado obligó a suspender el funcionamiento de la planta de Aguas Andinas en Farellones, lo que dejó sin servicio por más de un día a 40 mil clientes de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura.

Según informa hoy La Tercera, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente (Bidema) entregó al fiscal Felipe Sepúlveda, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, los resultados de las pesquisas, las que arrojaron que la contaminación provino del mencionado centro invernal.

En este documento, al que accedió el diario, se establece que “basado en los antecedentes periciales, inspección del sitio del suceso, recorrido realizado por el sector y antecedentes aportados por testigos, es posible señalar que la única fuente o actividad que descarga al estero ubicado en la Quebrada Honda, donde se detectó coliformes fecales y espuma, es el centro de esquí Valle Nevado“.

El texto añade que en los días previos al evento, Valle Nevado realizó labores de limpieza de alcantarillado y los residuos “llegaron hasta la planta de tratamiento de aguas servidas, por lo que a juicio del suscrito dicha actividad y el tratamiento inadecuado de la descarga contribuyó a la contaminación de los ríos Molina y Mapocho, colocando en riesgo el suministro de la población, lo que se tradujo en el corte de agua que abastece al sector oriente de la Región Metropolitana”.

El escrito, además, indica que “es posible atribuir participación en los hechos al centro de esquí Valle Nevado, particularmente a las personas involucradas dentro del proceso de limpieza de alcantarillado y operación de la planta de aguas servidas”. En ese sentido, identifica a cuatro funcionarios del recinto que, eventualmente, tendrían responsabilidad en el episodio.

Entre ellos se encuentra el responsable de la operación de la red de agua del recinto, quien debía coordinar y supervisar los trabajos de mantención de los alcantarillados, el encargado de la empresa contratista y el operador de la planta de tratamiento de aguas servidas de Valle Nevado.

Valle Nevado “no es un agente contaminante”

Por su parte, Ricardo Margulis, gerente general de Valle Nevado, indicó que al diario que “no estamos en conocimiento del documento que nos menciona y no hemos sido notificados por parte de ninguna autoridad, por lo que no podemos referirnos a un informe que no conocemos”.

Agregó que “sí podemos decir que en cumplimiento de nuestros protocolos encargamos regularmente mediciones a un laboratorio independiente y un informe del mismo -basado en muestras tomadas un día antes de la emergencia sanitaria y seis días después de la misma- indicó que todos nuestros parámetros e índices cumplen cabalmente la normativa vigente, incluidos los coliformes fecales. El parámetro de coliformes fecales admite hasta 1.000 NMP por cada 100 ml, y las muestras arrojaron en nuestro caso 8 y 2 NMP por cada 100 ml, respectivamente”.

El ejecutivo agregó que el jueves pasado realizó la Seremi de Salud realizó una inspección “y no dejó ninguna observación respecto del funcionamiento de nuestra planta de tratamiento de aguas, lo que es concordante con las demás visitas realizadas por dicha institución durante el año 2018”.

Finalmente señaló que “Valle Nevado no es un agente contaminante” y que no son responsables de los elementos encontrados en río Molina.

Aton Chile