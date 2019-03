Expresidenta Michelle Bachelet se reúne con diputadas de oposición en el marco de la junta anual de ONU Mujeres

View this post on Instagram

Hoy algunas diputadas de la delegación en ONU MUJERES nos reunimos con la Primera MUJER Presidenta de Chile, la Presidenta Michelle Bachelet y conversamos sobre los desafíos que aún tenemos las mujeres en nuestro país para lograr igualdad de género ✊ @maya_fernandez_allende @nataliacastillodiputada @joannaperezolea