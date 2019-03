Uso de silla infantil redujo en un 60% la cifra de niños muertos en vehículos

La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, el gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club Chile, Alberto Escobar, y Carabineros de Chile, realizaron un balance a tres años de la puesta en marcha de la ley del Sistema de Retención Infantil (SRI), que desde 2015 ha reducido en 60% el fallecimiento de niños en vehículos particulares.

El año 2016 la normativa prohibió el traslado de niños en asientos delanteros hasta 12 años, y en 2017 extendió la edad de traslado de niños en sistemas de retención infantil hasta los 9 años, lo que generó un cambio cultural para que los padres y madres tomaran mayor conciencia de la importancia de utilizar correctamente estos sistemas de seguridad para sus hijos.

La ministra Hutt afirmó al respecto que “en Chile, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte externa de niños entre 1 y 14 años, y en los últimos meses hemos sido testigos de accidentes con niños fallecidos y gravemente lesionados por no ir en un sistema de retención infantil. Esta ley es un avance importante que se ha traducido en una reducción de 60% de menores fallecidos, pero no basta si no conseguimos un cambio cultural. Por ello, reforzamos el llamado a los padres conductores para que protejan a sus hijos, utilicen la silla o alzador en todos los traslados, por cortos que sean, y usen siempre el cinturón de seguridad”.

Pese a la mayor conciencia de los padres en proteger a los niños, sólo 49% de los conductores utiliza la silla infantil. Es por eso, que las autoridades hicieron un llamado a informarse bien y a ser responsables en sus traslados.

Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club de Chile, detalló que “aún no existe conciencia entre los adultos que con la seguridad de los niños no se transa y eso explica que en aproximadamente el 80% de los siniestros viales en se ven involucrados niños, ocurran a menos de 8 kilómetros de distancia del domicilio. Es una obligación moral y legal de los padres cuidar a sus hijos en todo momento y el uso de las sillas permite reducir entre un 50% y un 80% las lesiones mortales y graves de los niños en un choque”.

La encuesta reveló que 20% de los padres reconoció no utilizar con frecuencia las sillas de seguridad para trasladar a sus hijos cuando se trata de trayectos cortos de viaje, mientras que 10% admitió que aún traslada a menores de 12 años en los asientos delanteros cuando se trata de tramos de corta distancia.

Por su parte, el general de la Prefectura de Tránsito y Carretera de Carabineros, Manuel Valdés, informó que en 2018 se cursaron 13.463 infracciones a conductores por no utilizar el Sistema de Retención Infantil y en lo que va del año se han multado a 1.983 personas a nivel nacional.