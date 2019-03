Conscripto que mató a militares en Iquique tenía problemas psicológicos y no le correspondía estar de turno

Este sábado un conscripto del Ejército protagonizó un ataque armado, provocando la muerte de dos militares en Iquique.

Actualmente la Fiscalía se encuentra investigando las razones que llevaron a Marco Antonio Velázquez González – de 18 años – a cometer este crimen y luego suicidarse.

Desde el Ejército informaron que las víctimas son el sargento Fernando Zamorano y el cabo Pedro Benavidez y según informa La Estrella de Iquique, Velázquez, estaba ejerciendo como centinela en ese momento, era un joven de 18 años que ingresó a la institución en abril del año pasado.

“Era un soldado que tenía 11 meses de instrucción, ingresó en abril del año pasado”, dijo de forma pública el Teniente Coronel Ignacio García Bunster, director de la Escuela de Caballería Blindada Coronel Santiago Bueras.

Mientras que el hermano del conscripto, Diego Velázquez, revela que él había intentado suicidarse con anterioridad. “Pasando bala lo pillaron. Estaba con psicólogo y psiquiatra, debieron darlo de baja y no quisieron”, dijo. Asimismo, menciona que lo habían castigado “sin salir a la calle”. “Ayer (viernes) en la noche le tocaba guardia a otro conscripto y lo mandaron a él cuando no le correspondía. Yo entiendo que los mató, porque lo estaban molestando, mi hermano no tuvo la culpa de nada”, aseguró. Marco Velázquez se suicidó tras el ataque – haciendo uso de su arma de servicio- que dejó a un sargento segundo y a un cabo fallecidos.