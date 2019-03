Mellado:"Si creen que a los 14 años pueden cambiarse de sexo ¿por qué no poder controlarlos?"

El diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado, dijo que el proyecto de ley que anunció el Gobierno sobre el Control de Identidad, que busca fiscalizar también a menores de 14 años, es algo que debe ser aprobado y promulgado con celeridad.

Ya que según el parlamentario como está el actual proyecto este no permite controlar a menores y tampoco registrar las pertenencias de quienes sean requeridos para dicho procedimiento.

El proyecto, que ha sido duramente cuestionado por la oposición, cuenta con el apoyo del diputado Miguel Mellado, quien sostuvo que espera que la oposición se de cuenta de la importancia de su aprobación.

“Si creen que a los 14 años pueden cambiarse de sexo ¿por qué no poder controlarlos?”.

Sin embargo el parlamentario se quedó ahí y continuó su alocución mencionando que la muerte de Catrillanca era evitable con este proyecto.

“Si hubiese existido dicho proyecto, quizás Camilo Catrillanca no hubiese fallecido. Para ejemplificar, si en octubre del año pasado, cuando él fue controlado por carabineros en una camioneta por una presunta receptación, su detención no habría sido declarada ilegal ya que los funcionarios policiales abrieron el capo del vehículo y eso no está permitido. Quizás eso habría cambiado su destino en noviembre”.

Finalmente, el parlamentario RN dijo que “es importante que se perfeccione la ley actual dado a que esta iniciativa que promueve el gobierno, permite que las policial puedan registrar a quienes están siendo controlados, ayudando a hacer más fácil el proceso posterior ante cualquier hecho delictivo. Lamentablemente hay menores de edad que cometen estos actos y nosotros debemos velar para que no exista delincuencia”.

