Comandante en Jefe del Ejército (s) se refirió a tiroteo en escuela de Iquique

Este lunes, en Iquique, el comandante en jefe del Ejército (s), General Schafik Nazal, se refirió a las dos investigaciones que se están realizando para determinar lo ocurrido en la Escuela de Caballería Blindada de la ciudad, donde este sábado murieron tres militares.

Según Nazal, están reuniendo todos los antecedentes para determinar qué llevó al soldado Marco Velásquez a disparar a tres de sus compañeros. En ese sentido, se está considerando una declaración voluntaria de los padres de Velásquez, luego de una conversación que el general tuvo con ellos.

“Como es una investigación militar, no podemos obligarlos a declarar. Pero ellos me manifestaron que estaba dispuestos a declarar, porque pueden tener otros antecedentes que nos pueden servir en la investigación, para tomar medidas y evitar que esto vuelva a suceder”, dijo el General Schafik Nazal.

También se refirió a los videos que han circulado, donde se observa a soldados golpeándose al interior de unos baños, dentro de la Escuela militar. Según el general, los videos son verídicos y “para nada normales”, pero es parte de la investigación que se está llevando a cabo, para esclarecer si el joven era víctima de bullying en el recinto.

Por último, se refirió al informe psiquiátrico del joven, quien había sido internado por “instinto suicida”, asegurando que “el informe no nos dice nada, de partida el Hospital lo da de alta, se lo lleva el padre, pero a nosotros no nos comunican que el soldado podría no estar apto para el servicio. Y esta guardia que él hacía, no era la primera, ya había hecho ocho guardias anteriormente”, señaló el General Schafik Nazal.

El sumario del Ejército sobre lo ocurrido debería estar listo en 30 días, después de eso vienen las apelaciones si es que hay sanciones.

AGENCIA UNO