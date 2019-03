PDI alerta sobre fraude electrónico ligado a Permisos de Circulación.

La Policía de Investigaciones realizó un importante aviso a la ciudadanía sobre un fraude que se está desarrollando en torno al trámite del permiso de circulación.

Según se informó, en los últimos días ha circulado un correo electrónico donde se les pide a las personas datos personales para concretar este importante proceso, pero con el propósito de embaucar a quienes acceden a este contenido

Llamado que también fue realizado por el Ministerio del Transporte, donde se le recomienda a las personas a no abrir este correo para evitar ser estafados.

Las recomendaciones de las autoridades para no caer en esta estafa, apuntan a fijarse en la redacción de éstos, ya que muchas veces utilizan términos poco comunes en nuestro país. Además de considerar que estos mensajes no son dirigidos a una persona en particular, sino más bien lo hacen de forma general.