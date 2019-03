Difunden registro de pelea de boxeo donde participó soldado fallecido en Iquique: no fue la única

Este lunes se realizó la despedida de las víctimas fatales que dejó el tiroteo en el recinto militar de Iquique, donde un conscripto de 18 años disparó contra dos superiores para luego quitarse la vida.

Desde el fatídico incidente se ha especulado en torno a salud mental de Marco Velásquez, el muchacho que se encontraba de guardia y acabó con la vida de sus colegas con su arma de servicio.

Familiares de Velásquez aseguraron que el joven sufría de acoso y bullying dentro de la institución y que mantenía intención de abandonarla, tema que se le fue negado.

“Le contaba a su hermano que lo estaban molestando, que tenía problemas con un compañero. Lo habían acusado de robo, él no había sido. Lo hicieron que peleara en el baño, lo pasó mal, le decían sobrenombres”, narró su madre a diario La Cuarta.

Bajo este contexto se comenzó a difundir un video en donde se puede ver a Marco Velásquez peleando con guantes de boxeo en un baño de la institución.

En el registro se puede ver cómo estaría rodeado de compañeros, quienes grabaron y alentaban la pelea.

Ante la viralización de estas imágenes, el comandante en jefe del ejército Schafik Nazal aseguró que el registro es verídico, pero que “no son absolutamente para nada normales, por lo tanto, es parte de la investigación”, de acuerdo a Ahora Noticias.

No obstante, aprovechó la oportunidad para negar las acusaciones que realizó su familia sobre bullying: “Lo que sí, queda demostrado que Marco Velásquez era parte del grupo y no estaba siendo discriminado y no se le estaba haciendo bullying, sino que era parte de sus compañeros y estaba muy afiatado en el grupo”, puntualizó.

El fanpage “Revolviendo el Gallinero” publicó otro registro en donde se puede ver otra pelea dentro del mismo regimiento, haciendo ver que estos actos de violencia no regulados serían algo normalizado.

Aquí puedes ver otro registro de otra pelea video: