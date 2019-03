Sebastián Dávalos le responde a Miguel Bosé tras criticar a Michelle Bachelet

El hijo de la ex Presidenta aseguró que el cantante tiene un problema.

Miguel Bosé ha sido uno de los artistas que ha criticado duramente a Michelle Bachelet por toda la crisis que se está viviendo en Venezuela.

En ese contexto, Sebastián Dávalos salió a defender a su madre tras los constantes comentarios del española hacia la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

“Debe tener algún tipo de… no sé si será trastorno o problema, (una) necesidad de volver a la palestra pública, no lo sé. Me parecen desafortunadas las declaraciones”, manifestó el hijo de Bachelet.