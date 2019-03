Alcaldesa Reginato y petición de destitución: "Yo ordené la casa y los recursos"

La alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato aseguró que ya ordenó las arcas municipales y que la solicitud de destitución hecha esta mañana por un grupo de concejales de la comuna es una “movida politiquera” para sacarla del cargo.

Cabe mencionar que la petición fue presentada por notable abandono de deberes por los ediles, los que tienen como base el informe de Contraloría que reveló una serie de irregularidades al interior de la municipalidad viñamarina, donde presentaría un déficit de $17.500 millones.

“Yo ordené la casa, ordené los recursos . La municipalidad está funcionando como corresponde”, expresó la alcaldesa Reginato.

La máxima autoridad de Viña del Mar manifestó que la acusación es más bien una “movida politiquera” que pretender sacarla de su puesto.

“Y de verdad, como no me pueden sacar por las urnas, quieren hacerlo por esta forma. No lo van a conseguir. Yo estoy muy tranquila”, declaró.

