Quintana admitió que fue notificado por demanda de fatal atropello a carabinero

El presidente del Senado, Jaime Quitana, admitió que fue notificado de la demanda que interpuso la familia del carabinero Jonathan Garrido, a quien atropelló en la noche del 7 de febrero de 2015, en un camino que une Vilcún con Temuco.

La acción legal fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde tiene el domicilio laboral el senador Quintana, y en la que se solicita una indemnización y un ministro de fuero para el caso.

Ante esta situación, el presiente del Senado reconoció que ya recibió la notificación de la demanda civil, expresando además que existe una persecución en su contra por este caso, donde él no tiene responsabilidad alguna, como lo determinó la justicia, dijo.

“Se dijo que yo manejé en estado de ebriedad, que mi licencia de conducir estaba vencida, que el vehículo no tenía documentos, que estaba vencida la revisión técnica, que conducía a exceso de velocidad y que nos dimos a la fuga sin prestar auxilio a la víctima. Todo ello es falso, según consta en el expediente judicial“, expresó.

Quintana agregó que “como el Alcotest marcó 0,00 G/L se me comunicó que no estaba obligado a practicarme la Alcoholemia. Sin embargo, le solicité al especialista de turno efectuar el examen de igual manera, el que también registró 0,00 gramos por mil“, sentenció en una declaración pública.

“Respecto al supuesto exceso de velocidad en que conducía, el informe Nº 31-A-2015 de la SIAT de Carabineros de Chile con fecha 11 de marzo de 2015, es enfático en señalar que en el sitio del suceso se pudo ‘determinar que la velocidad del vehículo al momento del impacto’ fluctuó ‘entre un mínimo de 53 km/h y un máximo de 64 km/h, velocidades inferiores a la máxima permitida en el tramo de ruta, que es de 100 km/h’ “, agregó.

El presidente de la Cámara Alta también afirmó que detrás de las injurias y calumnias que se han vertido en redes sociales hay bots (o cuentas falsas).

“Comprendiendo, por que lo he vivido, el dolor de la familia, no quise referirme antes a estos hechos, y si hoy lo hago es porque todo tiene un límite, y aclarada completamente mi inocencia, no permitiré que se me siga difamando, injuriando, ni calumniando“, declaró el militante PPD.

CH / Aton Chile