Concejal Jaime Parada comparó la conducta de su abusador con la usada por Michael Jackson

Le fue imposible al concejal de Providencia Jaime Parada quedar indiferente frente al documental que relata los abusos sexuales cometidos por Michael Jackson sobre dos menores de edad. Al ver los dos capítulos de la producción de HBO, de dos horas de duración cada uno, el político quiso compartir su experiencia personal de abuso.

“Nunca hice un hilo. Pero vi Leaving Neverland y quiero compartir una experiencia personal de abuso. Hay patrones comunes con lo que muestra el documental”, publicó Parada en Twitter.

“Jackson llegó a los menores de edad a través de sus familias. Lo hizo victimizándose, diciendo que no tenía amigos y que su fama era la causa de su soledad. Cuando ganó la confianza familiar, comenzó a fijar atención en los niños; mostró con ellos una actitud algo infantil, algo fraternal. Lo mismo pasó en mi caso”, reveló el concejal.

“Quien abusó de mí se llama Esteban Rodríguez Correa. Tenía 17 años más que yo. Era el profesor de Karate de uno mis hermanos y decía sentirse muy solo. Yo tenía 9 años cuando apareció en nuestra vida. Abusó de mí hasta los 17”, continuó relatando en la red social.

“Mis padres lo acogieron como un hijo. Y él se aprovechó. En parte, usó sus recursos económicos para hacerse indispensable en una familia de clase media – alta empobrecida. Pagó nuestras vacaciones, compró autos caros para mis padres, renovó nuestra casa. Fue nuestro Neverland”, agregó.

Más adelante explicó que “la relación que había creado con mi familia era suficiente sólida como para que mis padres entraran en un espiral de confianza ciega. Es difícil de entender, pero funciona así”.

“Jackson puso a los chicos en contra de sus madres. Les decía que debían desconfiar de las mujeres. Esteban se dedicó a ponerme en contra de mi familia. A decir que yo no era importante. Usó mi vulnerabilidad para reducirme. Usó la vulnerabilidad de mi familia para reducirlos”, añadió.

Al momento que Parada lo enfrentó el abusador llamó a sus familiares para revelar que él era homosexual, “que estaba metido en ‘cosas raras"”.

“Me costó mucho recuperarme. Me costó entender que mis padres no lo vieran. Si bien lo hice, ya no los juzgo. Las lógicas de esto son muy extrañas y escapan de todo patrón”, concluyó.