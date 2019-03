Hijo de Bolsonaro calificó de inmadurez postura de presidentes del Congreso

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil, calificó como “inmadurez” política la ausencia de los presidentes de la Cámara y el Senado al rechazar la invitación a participar del almuerzo oficial en honor a su padre.

Bolsonaro sostuvo que se debe entender que el Presidente de su país representa la mitad de Sudamérica y que las protestas se deben más bien a que no han aceptado el triunfo de su progenitor.

“Es el presidente de Brasil, es la mitad de Sudamérica, es una comitiva oficial. Entonces creo que están necesitando actuar con más madurez, es sólo eso, porque cuando vino aquí otro presidente no ha tenido tanta cosa, tanto como esto. Parece que hace falta como que respetar el resultado de las elecciones”, enfatizó.

El parlamentario brasileño respondió también a los dichos de la diputada comunista Carmen Hertz, quien afirmó que almorzar con Bolsonaro sería como hacerlo con Adolf Hilter en 1936.

“Es que no se va a Miraflores, porque no hay comida. Cuando se vaya a Miraflores a almorzar con Maduro ahí empiezo a creer en personas comunistas, si no, volvemos ahora para el mundo real”, sentenció, agregando que el tema del país caribeño es complejo, ya que no sólo se está ante una dictadura, sino ante un régimen ligado al tráfico de drogas y terrorismo.

“Yo creo que la mejor salida sería hacer un cambio en las Fuerzas Armadas y que se empiece a servir a los venezolanos y no a un régimen dictatorial”, sostuvo Eduardo Bolsonaro.

CH / Aton