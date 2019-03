Diputados presentaron proyecto para reetiquetar pisco peruano como aguardiente

Diputados de las regiones de Atacama y Coquimbo presentaron un proyecto de ley a fin de reeitequetar el pisco peruano como aguardiente al momento que ingrese al país, iniciativa que ya le fue presentada al ministro de Agricultura, Antonio Walker.

Así lo expuso el diputado UDI, Juan Manuel Fuenzalida, quien indicó que se debe dar el mismo trato que recibe el producto nacional en Perú, como una forma de defender a los productores nacionales.

“Establece (el proyecto de ley) que no podrá ingresar el pisco peruano. Es decir, lo puede hacer como aguardiente, pero no con el nombre pisco en los distintos puntos fronterizos del país, de manera que apliquemos lo mismo que nos aplican ellos, que cuando ingresas a Perú, te requisan el pisco de origen chileno. Queremos partir por ahí, dando una señal de que no vamos a aceptar de que se menosprecie una industria tan importante para la III y IV región”, subrayó Fuenzalida.

En este sentido, el ministro de Agricultura destacó el interés de los diputados de zonas pisqueras por salvaguardar la denominación de origen del pisco, cuyo tema, enfatizó, es importante para la cartera.

“Estudiaremos en profundidad el proyecto y veremos de qué forma podemos contribuir, pensando siempre en proteger a nuestros productores”.

Por su parte, el congresista UDI manifestó que que los pequeños productores no han tenido el apoyo requerido, de ahí la presentación de la iniciativa que complementa, dijo, el DFL 181 que rige el pisco en la materia.

“Porque queremos aplicar ciertas reciprocidades que se les aplican a nuestros productores”. enfatizó.

Cabe mencionar que el Catastro Vitivinícola del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), del año 2017 indicó que la superficie vitícola en Chile destinada a la producción pisquera alcanzó 8.711,24 ha., con un producción de 42,2 millones de litros para la temporada.

CH / Aton Chile