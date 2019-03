Embargan a Fuente-Alba $1.200 millones: 3 departamentos, 1 parcela y 1 Porsche

En la investigación que lleva la ministra en visita Romy Rutherford por la presunta malversación de $3.500 millones por personal del Ejército, se confiscó las pertenencias que el general (r) tenía inscritas a su nombre.

Este fin de semana, el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, cumplirá cinco semanas en prisión en el Regimiento de Policía Militar, en Peñalolén, luego que el 14 de febrero la ministra en visita Romy Rutherford ordenara su arresto. El ex jefe del Ejército fue procesado y hoy vive sus días más complejos, pues no solo fue encausado por la presunta malversación de $3.500 millones, sino que también le embargaron sus bienes.

Entre las pertenencias confiscadas a Fuente-Alba, según informa La Tercera, se encuentran tres departamentos, con sus respectivos estacionamientos y bodegas. Dos están ubicados en la comuna de Las Condes, uno en calle Los Militares y el otro en Cerro Colorado. El tercer inmueble está en la Región de Coquimbo, en el complejo turístico Puerto Velero.

Rutherford también embargó una parcela del ex jefe castrense, ubicada en el condominio Brisas de Chicureo, en la Región Metropolitana. Esta última era su residencia antes de que se ordenara su detención. Al general (r) no solo se le requisaron inmuebles, sino que también un vehículo de marca Porsche, modelo station wagon.

Según explicó el abogado de Fuente-Alba, Maximiliano Murath, el avalúo de los bienes “alcanzan los $1.200 millones, lo que demuestra que eso es lo que tiene mi representado, no hay más que esto. Es por eso que, lo que se ha expuesto sobre otras propiedades y vehículos, no es tal”. No obstante, otras fuentes del caso mantienen otra hipótesis, pues el embargo dictado por la ministra Rutherford buscaba retener una cifra cercana a lo que habría malversado el general (r). Las sospechas, en ese sentido, apuntarían a que Fuente-Alba se deshizo del resto de sus bienes, a través de la venta de vehículos y el traspaso a terceros.

Aton Chile