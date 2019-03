Ricardo Ezzati sobre su silencio ante la justicia: Pedí a mi abogado agendar un día para declarar

Tal como estaba previsto, el ex cardenal, Ricardo Ezzati, ofreció una conferencia de prensa, en la que declaró que su renuncia se debe a que ya cumplió la edad requerida para poder renunciar, 75 años y que por eso el papa Francisco la aceptó.

Sin embargo, esto se da en el contexto de una crisis innegable de la iglesia, y también en medio de las acusaciones de encubrimiento de los abusos por parte de sacerdotes.

En este sentido y ante las consultas de la prensa, explicó que Celestino Arao, asumirá no como arzobispo de Santiago, ya que ese cargo está vacante, sino como administrador apostólico de Santigo.

En tanto y respecto de su situación judicial, recalcó que “todas las denuncias que han llegado a la oficina de denuncias, que yo mismo instruí en 2011, todas ellas han sido investigadas o están siendo investigadas”.

“En relación con la colaboración con la justicia, el arzobispado ha tenido las puertas abiertas, nunca nos hemos opuesto a eso, en cuanto a mi respuesta, le hemos pedido que se entregara la documentación de los casos que me citaron, no lo tuvimos, pero yo desde la primera vez que estuve hice un preámbulo y he tenido el derecho de guardar silencio”, agregó.

Sobre este último punto, aseguró que “en el momento oportuno hablaré y por eso le pedí a mi abogado que fije la hora para poder declarar. Toda denuncia ha sido enfrentada y habrá que esperar lo que la justicia diga sobre eso, no basta que le digan a uno que es un encubridor hay que probarlo”.