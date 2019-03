Comunidad de Villa Francia cuestiona a medio nacional por publicación sobre Mariano Puga

A través de una carta enviada a los medios de comunicación, la Comunidad Cristo Liberador de Villa Francia, criticó la publicación del diario La Tercera, realizada este sábado 23 de marzo, con un artículo titulado “La iglesia establece uso arbitrario de la liturgia de Mariano Puga”.

Frente a esto, la comunidad indicó que “se construye un artículo tendencioso y sin consistencia argumentativa, con información falaz a pesar de su fácil comprobación si realmente hubiesen realizado un trabajo responsable”.

A esto agregan que “Mariano Puga está en Chile hace una semana. De hecho, hoy está compartiendo y cocelebrando misa entre la Comunidad que escribe esta carta. La investigación periodística que afirma que Mariano volvería a mediados de abril, también asevera que hubo una acusación realizada por dos personas por abuso de poder y de conciencia. Nada sabemos de esas personas, los periodistas no entregan luces al respecto, ni siquiera ocupando fuentes anónimas, así como tampoco dan cuenta de las fuentes eclesiásticas consultadas. Nos parece legítimo consultarnos no solo dónde estarán esos denunciantes, sino sí efectivamente existió alguna vez esa denuncia. Sería pertinente demostrarlo”, indican haciendo alusión a la noticia publicada ayer.

Siguiendo con las críticas al reportaje, sostienen que se subtitula “abuso de poder y conciencia” – y cuestionan que en ese segmento se ocupe una fotografía grande “de Mariano en el medio-, pero al mismo tiempo dice que el fallo no lo ratifica, el reportaje sin embargo termina usando al sacerdote como excusa para volver a abrir el tema. Es decir, a pesar de que en la nota se desmiente que Mariano Puga incurre en “abuso de poder y conciencia”, de todas maneras, termina poniendo el tema de los abusos sexuales en la Iglesia. ¿Por qué se termina con esta discusión en una nota de Mariano Puga cuando en esta misma se sentencia que Mariano es inocente de los abusos de poder y conciencia, y no hay ninguna evidencia que lo vincule?”.

En el escrito critican además la labor periodística, y aseguran que si bien una de las periodistas conoce la realidad de la comunidad, no hay fuentes relacionadas con ese entorno.

“El artículo es tendencioso, invita a la confusión, tiene la intención de ser poco claro. En ningún caso ayuda al lector a comprender por qué el cura Mariano haría “un uso arbitrario de la liturgia”, ni menos ayuda a saber por qué, a pesar de que la eventual denuncia se retiró, se siguió con la investigación, hecho al menos curioso ¿Por qué se continua con una investigación que no tiene remitentes? ¿la demanda la propia jerarquía de la Iglesia Católica? No obstante lo anterior, este punto es interesante, ya que supone que la Iglesia Católica está realmente comprometida en ser concienzuda y actuar en consonancia con la denuncia de personas que se sienten dañadas en algún o más aspectos, aunque retiren su acusación”, sostienen.

Además de asegurar que se ha insistido en buscar justicia “justo cuando los responsables y cómplices de todo tipo de abuso han demostrado la carencia de compasión, diligencia, responsabilidad y real perdón con las víctimas abusadas por sus propios compañeros de oficio. No es el caso de nuestro pastor, que justamente es testimonio consecuente, no sin errores, de amor y Evangelio entre los sencillos y oprimidos de la tierra”.

Por otra parte, ponen dudas en que el artículo se haya publicado “el mismo día en que se anuncia la aceptación de la renuncia del cardenal Ricardo Ezzati por el Papa Francisco, a pesar de que la presunta denuncia contra Mariano Puga se conoció en septiembre de 2018. La decisión editorial de Michel Nahas y Sergio Rodríguez de publicar la nota ayer es por cierto deliberada, tiene como intención denostar a uno de los rostros más consecuentes de la Iglesia

Católica del siglo XX, el mismo que optó por dejar sus privilegios de origen y ser parte de Villa Francia, Cerro Navia, La Legua y Chiloé, al que torturaron y vejaron, a quien la gente común y corriente de las más diversas realidades respeta… La nota tiene la intención de denostar al pueblo que comulga en esa liturgia”.

El escrito termina con duras palabras recalcando que “nos queda claro la ética de los profesionales de este artículo de uno de los diarios pertenecientes al duopolio comunicacional de Chile, nos queda claro también que

todos y todas los que han participado de esta felonía no conocen a Mariano Puga, no conocen nuestras comunidades, no conocen lo que vivimos y sentimos los que elegimos seguir a Jesús de Nazaret, no intenten hablar de lo que no pueden ni quieren conocer”.