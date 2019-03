Ministro Elgueta dice estar dispuesto a declarar porque no ha cometido "delito"

El ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta aseguró que “estoy tranquilo; no he cometido delito” al comentar su formalización fijada para el próximo 26 de abril en el Tribunal de Garantía de la ciudad capital de la región del Libertador Bernardo O’Higgins.

El viernes recién pasado, en un hecho inédito en la historia judicial chilena, Sergio Moya, jefe de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía de O´Higgins, consiguió una audiencia para abril para formalizar al titular del tribunal de alzada rancagüino por los cargos de ser presunto autor de enriquecimiento ilícito y prevaricación.

El fiscal Moya accedió a las cuentas corrientes del magistrado, verificando una serie de cheques depositados por abogados de juicios que le tocó fallar, entre otras pruebas.

Paralelamente, la Corte Suprema el mismo viernes informó que suspendió a Elgueta por cuatro meses gracias a un sumario por presunto tráfico de influencias.

Sin embargo, el Fiscal Nacional Jorge Abott abrió un sumario administrativo contra el fiscal Moya, el mismo día que pidió formalizar por presuntos actos de corrupción a este ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad.

La investigación administrativa que ordenó Abott contra Moya es por las reuniones que sostuvo, en enero del año pasado, con el entonces general director de Carabineros, Bruno Villalobos; el exjefe de Inteligencia, el general Gonzalo Blu y con el mayor Patricio Marín cuando comenzaba la investigación por la falsificación de pruebas en la Operación Huracán.

En esas citas, reconocidas por Moya ante el fiscal Carlos Palma, les advirtió a los jefes policiales que podrían ser objeto de formalizaciones por las pruebas falsas contra miembros de la Coordinadora Arauco Malleco.

El fiscal de Rancagua, enero del 2018, había abierto una investigación de oficio por falsificación contra el general Blu por el uso del programa Antorcha, la que después se envió a Palma.

Las mismas fuentes indicaron que aún el fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, no recibe la orden de Abott para abrir el sumario contra Moya.

Este último, además de investigar al ministro Elgueta, indagaba a otro miembro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, por presunto tráfico de influencias, pues su hija ocupó una suplencia en el poder judicial de la zona, aparentemente, sin reunir los requisitos necesarios.

Radio Bío Bío confirmó que Moya tuvo que dejar de investigar a este ministro por orden de Abott que remitió el caso al fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán.

La decisión del Fiscal Nacional la adoptó el 19 de noviembre pasado, según las fuentes consultadas por La Radio, mismo día que la autoridad recibió al senador socialista de la región de O´Higgins, Juan Pablo Letelier, cita que se puede confirmar en la página web del Ministerio Público.

En tanto, el ministro Elgueta, suspendido por la Corte Suprema por cuatro meses, en entrevista al diario El Mercurio dijo que la investigación en su contra es una “venganza” del fiscal Emiliano Arias, porque falla en su contra.

Dijo que “nunca he recibido plata de nadie, a lo mejor algún colega, algún juez, cuando me va a ver, me ha llevado un vino, eso es todo”.

Reconoció que es amigo del doctor Luis Arenas, a quien habría favorecido en un proceso por tráfico de estupefacientes, y negó irregularidades en sus decisiones a favor de Sebastián Dávalos en el caso Caval.

Elgueta asegura en el matutino que “es un asesinato de imagen. Estoy tranquilo; no he cometido ningún delito. La fiscalía no me ha interrogado por nada, y si me van a formalizar, lo harán por sus propios medios. Esto sin mi defensa, porque no me han notificado, ni comunicado los cargos. Lo único que me entere por terceras personas es que mis cuentas estaban siendo revisadas”. dijo el juez.

Asimismo, agregó que “no tengo nada que temer. Yo estoy dispuesto a declarar; pero a mí, nadie me ha preguntado nada” aseguró el ministro Elgueta.