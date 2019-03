Sebastián Dávalos rompe el silencio: "Caso Caval es una operación política"

Sebastián Dávalos aseguró que el caso Caval fue un caso para desestabilizar el gobierno de su madre, la expresidenta Michelle Bachelet. En una extensa entrevista con el programa “Estado Nacional” de TVN, el ex director del área sociocultural de la Presidencia dijo estar “seguro que esto es una operación política. No tengo otra lectura sobre eso”.

“El caso Caval no es otra cosa que una invención orquestada desde un sector de la prensa basado en una o dos mentiras muy específicas, como decir que el negocio inmobiliario era de carácter especulativo. Montaron toda una gran historia detrás”, agregó.

Sobre la falta de apoyo desde interior del gobierno, Dávalos dijo que “yo creo que la gente del gobierno se aprovechó para hacer un golpe de timón”, sin querer referirse a nombres en concreto.

Reunión con el Banco de Chile

La Corte Suprema confirmó en marzo de 2018 su sobreseimiento de la arista principal del caso, descartando los delitos de negociación incompatible, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, revelación de secreto y cohecho. Aunque sigue en curso el caso por estafa presentado por el empresario Gonzalo Vial Concha, el cual se definirá a través de un juicio oral.

Sobre la reunión de Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, socia de Caval, con el Banco de Chile y su vicepresidente, Andrónico Luksic, aseguró que “la reunión no la pedí yo. Yo me sumo a la reunión la noche anterior”. En dicha cita, a la empresa se le otorgó un crédito por $6.500 millones.

“La persona que tenía que ir era Mauricio Valero (socio de Caval). Yo consideré que no era apropiado que fuera porque no me gustaba como estaba haciendo cosas”, aclaró en el programa, agregando que llegaron a hablar con Luksic, pues niveles mas bajo de gerencia no se atrevían a lidiar con tal monto de dinero.

Críticas a los fiscales

“Yo tengo la impresión de que en algún momento, no sé si con Penta o SQM, un grupo de fiscales vieron estos casos como una forma de posicionarse ante el Ministerio Público”, criticó el ex trabajador de Caval.

“El fiscal nacional dijo que, lamentablemente, el personaje se había comido al fiscal. Esto de crear un personaje va más allá de las labores de investigación que tiene los fiscales”, criticó.

Agregó que el fiscal “Emiliano Arias va a los programas de política cuando lo que debería hacer es trabajar solamente en las investigaciones” y que “hace un show mediático independiente de cuál sea el resultado”.

“Fui condenado públicamente, estuve casi 4 años investigado, mi casa la allanaron, se llevaron lo que quisieron, teléfonos intervenidos. La fiscalía hizo lo que quiso”, reprochó.