Encuentran a chilena muerta en una playa de Nueva Zelanda luego de estar 5 días desaparecida

El pasado jueves fue encontrado en una playa de Nueva Zelanda el cuerpo de una joven chilena, identificada como Millaray Bravo (27 años), oriunda de la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía, que se encontraba estudiando inglés en el país oceánico desde hace cuatro años.

Según consigna este lunes el diario Las Últimas Noticias, la mujer fue hallada flotando en las aguas de la paradisiaca playa Waike, cerca de la ciudad de Auckland, en la Isla Norte, luego de estar cinco días desaparecida.

De acuerdo al informe preliminar de la Policía neozelandesa, el cuerpo se encontraba desnudo, con una cuerda de boyas alrededor de sus pies, sin tener lesiones aparentes que se le puedan atribuir a terceros.

Las autoridades determinaron que la causa de muerte de Bravo fue asfixia por inmersión. Sin embargo, la familia de la joven no cree en las conclusiones.

“Mis dudas son claras. Por qué si estuvo perdida cinco días, el pololo no la buscó, no llamó por teléfono, no la fue a buscar a la casa. La otra duda es por qué estaba desnuda, si se supone que se fue a bañar. Por qué su ropa no estaba en la playa”, dijo al rotativo el padre de Millaray, Antonio Bravo.

Los familiares esperan la investigación que tardará 15 días para repatriar el cuerpo de Millaray a Chile, indica el matutino.

En Nueva Zelanda, los amigos de la joven le hicieron una romería en la playa y pusieron flores en el salón donde ella bailaba salsa.

Agencia Uno