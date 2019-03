Ministra Plá y violencia a la mujer: "Queremos un cambio cultural aquí y ahora"

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, se reunió con sus pares de Justicia, Hernán Larraín, y del Interior, Andrés Chadwick, para evaluar los avances en la agenda contra la violencia a la mujer, el Proyecto de Ley Integral Contra la Violencia, la implementación de seguimientos a medidas cautelares y de protección y el registro único de víctimas.

Tras el encuentro, la ministra Plá señaló que “nuestro gobierno está enfrentando la violencia contra las mujeres con sentido de urgencia, no solo para prevenirla sino también para proteger a sus victimas y para impedir que sus agresores queden en impunidad”.

“El país ha conocido en los últimos días varios casos de violencia porque la ciudadanía está cambiando, está protegiendo a las víctimas, está interviniendo en los casos, está publicando videos”, añadió la secretaria de Estado.

En ese sentido, la ministra se refirió al caso de María Angélica Sandoval, mujer agredida por su expareja en la comuna de Labranza, Región de La Araucanía, y detalló que es “un caso dramático que confirma que todavía hay un sector de la ciudadanía que justifica la violencia contra las mujeres, todavía hay un sector del país, de hombres, que creen que tienen derecho a castigar a violentarse de distinta forma con su mujer o con su exmujer”.

“Ese caso es tan impactante porque pone sobre la mesa que el gran problema que enfrentamos, no es solamente la impunidad en la ley, sino también el sentir la percepción de algunos hombres en nuestro país que creen que efectivamente tienen derecho a castigar a una mujer”, agregó Plá.

Respecto de lo que se trató en la reunión, la ministra de la Mujer explicó que revisaron sus “agendas legislativas. Tenemos proyectos importantes, el más importante de todos es el proyecto de Ley Integral Contra la Violencia que es responsabilidad del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género y en el que a partir de ahora nos va a acompañar el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior”.

“Es importante que este tema sea asumido de manera integral, la violencia no es una responsabilidad exclusiva de un ministerio, tiene que ser una responsabilidad de todo el gobierno y especialmente de todo el Estado”, complementó la ministra.

Además, Plá recalcó que “hemos instalado un equipo técnico para que cumpla con los compromisos que nos ha encomendado el Presidente Sebastián Piñera y que anunció el 8 de marzo. Uno: la instalación de un sistema de monitoreo de medidas cautelares y el segundo tema, el registro único de victimas. Esos equipos ya están trabajando”.

Para la ministra, estos compromisos tienen “el propósito de consolidar una política de prevención de la violencia contra las mujeres, pero también de protección de sus victimas y especialmente de tolerancia cero a la violencia y tolerancia cero a la impunidad en la que muchas veces quedan los agresores”.

Respecto de la labor que ha tenido la ciudadanía en estas situaciones, Plá expresó que “es una gran señal que la ciudadanía esté publicando videos, que esté denunciando agresores, que esté defendiendo a las víctimas”.

“Es una gran señal porque quiere decir que el cambio cultural está en marcha, queremos apurar el cambio cultural, queremos un cambio cultural aquí y ahora, no en 10 años más, no en 50 años más. Sabemos que es un proceso que toma tiempo, por tanto es una buena señal”, complementó la ministra.

Por último, la secretaria de Estado manifestó que “podemos multiplicar las policías, multiplicar las fiscalías, multiplicar los tribunales para hacernos cargo de todas las denuncias, pero si no hacemos un cambio cultural como sociedad para entender todos, el 100% de las personas que habitamos este bellísimo país, que nunca hay una justificación para la violencia contra la mujer, que no hay pretexto para violentarse contra una niña y una mujer, esas leyes y esas fiscalias y esas policías no van a ser capaces de contener esa situación”.