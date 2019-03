Ministra de Energía respondió dichos de Máximo Pacheco sobre medidores inteligentes

La ministra de Energía, Susana Jiménez, respondió los dichos del ex ministro de la cartera, Máximo Pacheco, quien aseguró que las empresas distribuidoras eléctricas “le metieron un gol al Estado”, por el cambio de medidores de la luz por unos inteligentes.

Según Jiménez, las declaraciones del ex ministro Pacheco “vienen a confirmar lo que nosotros hemos dicho desde el primer día: La polémica que hemos vivido y la legítima preocupación de la ciudadanía respecto al cambio tecnológico, que incluye el recambio de medidores, fue una situación que se normó, se legisló y se aprobó un proceso tarifario durante un proceso anterior”.

Además, aseguró que las ex autoridades no pueden “lavarse las manos” y se mostró “sorprendida” de que “una autoridad de la administración anterior señale que esto fue un golazo para la administración. Acá hay una responsabilidad clara, todo esto sucedió durante la administración anterior. Y no solo durante la administración anterior, sino que además con la misma gente que el propio ministro Pacheco eligió para los cargos respectivos”.

La actual titular de Energía cree que lo que busca Pacheco es sacar un provecho político, porque “todos sabemos que el ex ministro Pacheco está en una campaña electoral, acá hay que ser responsables y como ex autoridad uno esperaría también responsabilidad en cuanto a lo que se le transmite a las personas”, dijo Jiménez.

Agencia Uno.