Sacerdote Tito Rivera queda con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional

Por abuso sexual y no por violación fue formalizado el presbítero Tito Rivera, tras lo cual se le impusieron las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. En todo caso, la fiscalía no descartó una reformalización por violación.

Al término de la audiencia se realizó en el 13er. Juzgado de Garantía de Santiago, la abogada María Pinto, defensora de Rivera, afirmó que nunca se habló de violación en la Catedral Metroplitana y que la demanda del denunciante, Daniel Rojas, es por abuso sexual.

En cuanto a las medidas cautelares, la abogada se mostró conforme con el arresto domicliario nocturno de Rivera, porque “se levanta temprano y se acuesta temprano”. También encontró adecuado el plazo de cinco meses de investigación que dio el tribunal.

Por su parte, el fiscal Sergio Moya dijo que se formalizó por abuiso sexual porque “esos son los antecedentes que tenemos acumulados a día de hoy, las pericias que se han practicado y el Ministerio Público, en cumplimiento del principio de objetividad, formaliza por los antecedentes que podemos respaldar”.

Añadió que la declaración de Rivera ante fiscalía es reservada, “pero él aporto múltiples antecedentes no solamente del hecho que se le imputa en esta caso particular, sino que también respecto de varios otros hechos que nosotros investigamos, incluso nos dio cuenta de hechos que nosotros no conocíamos, que van a ser objeto de investigación”.

Aton Chile