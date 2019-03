PPD pide que ex ministro de Energía no responsabilice a Bachelet por medidores

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, que este sábado participa en el congreso ideológico del PPD de la Región Metropolitana, respondió a los dichos del ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien señaló que los medidores eléctricos “era un golazo de las distribuidoras eléctricas al Estado”, lo que encendió inmediatamente la polémica, ya que el ex canciller no comparte esa visión.

“No comparto esa afirmación. Me parece que es una responsabilidad totalmente de la compañía, y que no se puede endosar esa responsabilidad a los consumidores, y tampoco a una administración que el ex ministro Pacheco sirvió”, sostuvo.

El timonel del PPD se refirió también a la reforma de pensiones e insistió en que es una buena idea separar el proyecto, para discutir por separado el fortalecimiento del Pilar Solidario y el resto de la iniciativa.

“Le dijimos al presidente que en materia de pensiones separe el paquete e implemente ahora en una ley corta el reajuste del Pilar Solidario, y que aprobaríamos de inmediato, y luego vemos el resto del paquete y estaríamos dispuestos a apoyar la idea de legislar si es que tenemos para el resto una aproximación suficiente”, indicó.