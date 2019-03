Denuncian que gendarmes torturaron a un reo en Copiapó

Una mujer denunció que su pareja fue víctima de torturas por parte de funcionarios de Gendarmería al interior de la cárcel de Copiapó, Región de Atacama, donde el reo habría sufrido los vejámenes luego de que los gendarmes encontraran droga en su posesión.

Según publica el Diario de Atacama, la mujer señaló que a su pareja “lo sacaron de la pieza , se lo llevaron a los cuartos y ahí tres gendarmes proceden a realizarle 200 sentadillas a punta de patadas, combos y palo”.

“Después lo devolvieron a la pieza y él ya no era el mismo, vomitaba sangre, no podía ir al baño, se quejaba de dolor en su abdomen y costillas, pero los gendarmes no lo pescaban”, agregó la pareja del reo.

De acuerdo al relato de la mujer, varios días después de la tortura “veo que entre tres reos lo venían subiendo porque no podía caminar y ahí ya procedieron a llevárselo al hospital, desde ahí que estuvo en la UTI hasta el pasado martes.

Producto del hecho, la familia del hombre interpuso un recurso administrativo en la Corte de Apelaciones de Copiapó, mientras que Gendarmería designó un fiscal exclusivo para que realice una investigación interna.