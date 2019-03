Virginia Reginato dice que acusación carece de fundamento: "Yo nunca he mentido"

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, se refirió nuevamente al informe de Contraloría que daba cuenta de un déficit financiero en la comuna que bordea los $17 mil millones, hecho que incluso podría hacerla perder su cargo público.

Sin embargo, tras conocerse que las distintas contralorías regionales de Chile tienen diferentes fórmulas para calcular la situación financiera de cada municipio, los resultados emitidos por el ente contralor de Valparaíso podrían variar y quedar finalmente en un monto cercano a un déficit de $2 mil millones.

Al respecto, Reginato señaló que “yo siempre supe y tenía la certeza de que la verdad tarda, pero llega (…) es por eso que estoy muy tranquila. Esta acusación (notable abandono de deberes) carece de fundamento y es por eso que vuelvo a decir que la casa está ordenada”.

“Hoy día sabemos que el informe la Contraloría no decía nada, yo siempre mantuve lo que me informó el jefe de finanzas y eso lo voy a mantener. No voy a referirme a nada más porque esto está judicializado y mientras los abogados tengan que intervenir, yo no me voy a pronunciar. Yo nunca he mentido”, concluyó la alcaldesa de Viña del Mar.