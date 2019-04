Gobierno se desmarca de la UDI: "Estamos trabajando con plena normalidad con la Contraloría"

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, se desmarcó de la UDI en la polémica con Contraloría luego de que la presidenta de dicho partido, Jacqueline Van Rysselberghe, exigiera la renuncia del contralor Jorge Bermúdez.

Al respecto, Chadwick aseguró que “nosotros estamos trabajando bien y normalmente con la Contraloría, por lo tanto es un tema que como gobierno no nos compete. Es un tema de la Contraloría en relación a sus contabilidades con algunos municipios”.

“El caso de la UDI, la presidenta de la UDI (Van Rysseleberghe) que ha hecho una crítica. Nosotros como gobierno (somos) muy claro y muy directo: estamos trabajando con plena normalidad con la Contraloría”, añadió el secretario de Estado.

Por otro lado, el ministro se refirió al ultimátum que planteó la oposición para votar la idea de legislar de la reforma tributaria y expresó que “nosotros hemos abierto las puertas de La Moneda durante la semana pasada al diálogo, a la conversación, a la búsqueda de acuerdos”.

“Ahora estamos a la espera de que el Congreso Nacional, los partidos y parlamentarios de oposición, con los que en las conversaciones nos formamos y vimos un ambiente muy positivo, abran las puertas del Congreso para efectos de que podamos aprobar la idea de legislar”, añadió Chadwick.

En esa línea, el titular de Interior pidió que la oposición se abra a “la posibilidad de discutir y debatir los distintos aspectos del proyecto de ley de la reforma tributaria hoy, mañana de la reforma previsional”.

“Han habido mesas técnicas, hemos conversado los temas en detalle, hemos intercambiado opiniones, por qué no podemos hacerlo ahora discutiendo el proyecto de ley en el Congreso. Y lo único que le pedimos (a la oposición), no ultimátum, puertas abiertas para poder responderle a Chile que nos quiere ver unidos y no en conflicto”, concluyó Chadwick.

Aton Chile