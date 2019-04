“Me destruyeron”: Habla mujer captada por cámaras de seguridad de Quintero

Con una demanda a la municipalidad de Quintero responderá la mujer cuyo caso se dio a conocer el fin de semana tras ser captada por cámaras de seguridad de la comuna de Quintero, junto a un hombre que no era su marido.

“A mí me destruyeron, de pasadita a mi familia y también a mi expareja”. Estoy con crisis de angustia”, dijo la mujer a 24Horas, resguardando su identidad.

“No me dan ganas de salir por lo mismo, porque pienso que todo el mundo me está grabando. Pienso que todo el mundo está espiando mi vida. Porque ya me sentí vulnerada”, sostuvo la víctima de la filtración del video.

“El hecho que yo salga, saliendo de carrete a las cuatro y media y me estén grabando y que me estén haciendo zoom y es todo a mi persona con la cámara de la municipalidad, que es para robos (…) siento que todo está encima mío”.

El abogado de la mujer, José Ignacio Aguirre también expresó que “claramente hay un seguimiento” y no un objetivo de seguridad pública.