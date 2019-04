Cathy Barriga explica por qué gastó $1.480.000 en el cambio de color de un auto

La edil destacó que no era su vehículo.

Cathy Barriga nuevamente está en el ojo de la polémica, ya que esta vez tuvo que aclarar por qué el municipio de Maipú gastó $1.480.000 en el cambio de color de un auto.

En un video publicado en sus redes sociales, la jefa comunal destacó que no era su vehículo particular, ya que pertenece a la alcaldía y que antes había sido usado por su antecesor, y que ahora se usa como para Urgencias en Terreno.

“Es de la antigua gestión, el auto de la alcaldía de la gestión anterior, el que cuando yo asumí ocupé, que era plomo y que fue brandeado y ahora asiste a la comunidad con emergencias en terreno”, manifestó.

Posteriormente Barriga recalcó que “este es el auto de esta gestión, de alcaldía, no mío, porque no es propiedad mío, es un auto municipal que no tiene butacas de cuero, sino que tiene de tela (…) Esto está completamente ajustado a derecho (…) está todo por transparencia de hecho, insisto, no hay nada que no se ajuste a derecho”.