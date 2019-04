El crudo recuerdo de Rafael Araneda por el portonazo que sufrió el 2017: una de sus hijas le pedía ayuda

Comenzó el juicio oral en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal en contra de los imputados de cometer un violento “portonazo” en contra de la familia del conductor Rafael Araneda.

Durante la jornada, el animador entregó un dramático testimonio y recordó que los amenazaron con armas y con cuchillos que medían entre 15 y 20 centímetros.

“Fue poco tiempo, pero a mí se me hizo eterno, por la situación emocional. Fue un pánico que sentí, al no poder proteger a los míos. Hablaría, racionalmente, de tres o cuatro minutos. Fue una película en cámara lenta”, explicó Rafael.

“Yo estoy en este espacio y sólo me muevo de ahí motivado por el grito de mi hija Martina que me dice ‘¡papá me están manoseando, me están toqueteando!’, yo le digo ‘tranquila Martina’ y sigo solicitando que no se le haga daño a los niños”, relató Araneda.

“Para mí más que los objetos es la situación de inseguridad, de ser abordado de manera violenta, intempestiva, que ingresan a tu propiedad privada que es tu espacio personal, íntimo y que estás en compañía de quienes más quieres y que no los puedes defender”, aseguró el animador.

Los integrantes de la banda arriesgan 15 años de presidio mayor en su grado medio.