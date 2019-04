Jaime Orpis al término de su declaración por el caso Corpresca: "Nunca nadie me ha comprado"

Por cuarta y última jornada el exsenador Jaime Orpis declaró en el juicio el juicio oral en su contra, por el caso Corpesca, en donde está acusado de fraude al Fisco, cohecho y delitos tributarios en el marco del caso Corpesca.

Al salir, Orpis afirmó que tiene plena confianza en la justicia y aseguró que nunca intentó evadir su responsabilidad y siempre ha “dado la cara”. “Yo he cometido errores y nunca he intentado evadir la justicia para asumir esos errores”.

“Después de cuatro años, como desde el principio asumí de responder a la justicia, hoy he terminado mi declaración. He tenido la oportunidad de entregar mis argumentos, mi defensa, mi reconocimiento. Confío en la acción de la justicia a partir de ahora, que es un proceso bastante largo”, expresó.

La jornada anterior, el exsenador admitió haber solicitado los fondos que percibía como asignaciones en el Congreso, asegurando que “advirtiendo que no tenía financiamiento para comenzar esa campaña, decido desviar parte de la asignación parlamentaria al financiamiento de la actividad política”.

En ese sentido destacó: “Todos los hechos que cometí siempre los asumí. El financiamiento irregular lo asumí. Lo mismo, el desvío. He entregado una declaración completa con todos los antecedentes, reconociendo lo que me afecta. Después de estas largas jornadas, confío en la justicia”.

No obstante fue enfático al señalar que nunca ha “cometido cohecho, nunca nadie me ha comprado”, añadió que “siempre actué con independencia no sólo con Corpesca sino con las empresas que me financiaron la campaña. Esos antecedentes los he dado en mi declaración”.

