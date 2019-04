Nicolás López negó violación de menor y abusos: "Todo fue consensuado"

En su declaración de 22 carillas y de dos días de duración, el 22 y 23 de noviembre pasado ante los fiscales de la zona oriente Lorena Parra y Francisco Lanas, el director de cine Nicolás López negó todas las acusaciones en su contra por violación y abusos sexuales.

En el texto, que reproduce hoy La Tercera, López comienza su declaración señalando que “actualmente tengo 35 años y soy director, guionista y productor de cine desde hace aproximadamente 15 años. A los 12 años comencé a escribir como columnista en el suplemento Zona de Contacto de diario El Mercurio el año 1996″.

“Empecé a escribir desde muy chico y, como adolescente, lo hice desde lo políticamente incorrecto. En este contexto dije muchas cosas que hoy me parecen inadecuadas y que, miradas con la sensibilidad de hoy, chocan aún más, pero que evidentemente buscaban provocar y nacían desde la ironía y un sentido del humor negro y desafiante”, agrega.

El director de cine será formalizado el próximo 16 de abril por el Ministerio Público por la violación a una menor de edad en 2004 y abuso sexual reiterado a otras cuatro mujeres durante 2012, 2015 y 2016.

La investigación en su contra se abrió luego ocho mujeres -entre ellas las actrices Josefina Montané, Lucy Cominetti y María Vidaurre- lo denunciaran de acoso laboral y sexual en un reportaje de Revista Sabado, publicado el 30 de junio de 2018. También presentaron una querella en su contra.

En su testimonio a la fiscalía, al que accedió La Tercera, López negó haber realizado cualquier tipo de acto sexual abusivo en contra de 10 mujeres que lo acusan de delitos sexuales. Explicó que en los casos en que tuvo relaciones íntimas con algunas de ellas, siempre fue consentido.

Repite varias veces lo mismo: que no es violento y que tiene un humor incomprendido.

“Siempre he tenido una forma de relacionarme con el mundo, con hombres y mujeres, desde el humor, desde el humor negro y la ironía y debido a eso he sido considerado políticamente incorrecto. Pero se han dicho muchas cosas que no son ciertas, tanto en los reportajes como en la querella que se presentó en mi contra (…) ¿Que yo haya comentado alguna vez que me sentiría realizado si estuviera en un yate comiendo a tres actrices? Jamás dije y no diría algo así (…) Esto constituye un ejemplo de la imagen que se quiere crear de mí, pero que no corresponde con lo que soy y con lo que he hecho”, declaró.

Señaló que con todas las actrices que ha trabajado ha tenido “muy buenas relaciones y la propia temática de mis películas busca comprender el universo femenino”. Dijo que tiene un “humor muy políticamente incorrecto” y que ese humor “es conocido y aceptado, e incluso compartido” por la mayoría de las personas que lo conocen.

López se refirió, también, a un video que acompañaron los querellantes a la fiscalía en que aparece una entrevista que le hicieron en televisión: “El entrevistador me consulta si me he aprovechado de ser director y le respondí en un tono de broma que claro que sí, que es la única forma de perder la virginidad. Hacer una interpretación de dicha entrevista, como si se trata de un reconocimiento de ser un abusador, es francamente absurdo”.

CASO DE VIOLACIÓN

B.A.W.I., es una de las 10 mujeres por las que López fue interrogado en la fiscalía. Es el caso que más complica al guionista, porque ella lo acusa de haberla violado cuando era menor de edad en 2004, cuando ella tenía 17 años.

Declaró que la conoció en Reñaca y que él tenía “21 años y ella estaba a pocos meses de cumplir 18”. “El 12 de octubre de 2004 estrenaría mi primera película Promedio Rojo en el Festival de Cine de Viña del Mar (…) Entonces ese día nos dimos vueltas por Reñaca invitando gente que fuera parte del grupo objetivo al que le podría gustar la pelicula”, señaló.

Así, dijo, conoció a B.A.W.I. “en la calle, estaba con una amiga”. Indicó que “la encontré muy guapa y me llamó de inmediato la atención, las invitamos a las dos al estreno de la película”.

Añadió que esa noche llegaron las dos al Teatro Municipal de Viña y que al terminar la película se fueron a celebrar al Café Journal. Luego, dijo, la fiesta se trasladó al hotel. “Cuando la fiesta termina en el hotel, estábamos los dos borrachos y nos fuimos de común acuerdo a mi habitación. Estando ahí, conversamos y nos besamos, pero no pasó nada más, estábamos tan ebrios que nos quedamos dormidos al poco rato. Todo esto fue consensuado (…) Nunca hubo ningún tipo de violencia, quienes me conocen saben que no soy una persona violenta, menos aún con las mujeres”, declaró López.

Indicó que “tampoco hubo ningún tipo de inmovilización, hubiese sido imposible considerando lo borracho que estaba”, y dijo que “nosotros nunca tuvimos relaciones sexuales”.

Su declaración se contrapone con el relato que la joven entregó a Revista Sábado: “Él me dijo que en su hotel lo íbamos a pasar muy bien que podíamos ver películas y pedir comida. Así que lo acompañé. Me acuerdo de que le dije ‘tú sabes que no va a pasar nada, ¿cierto?’, y él me contestó ‘tranquila, no te voy a penetrar. Penetrar a una menor de edad es delito’. Llegamos a la pieza y yo estaba muy mal. Me desplomé en la cama”. B.A.W.I. señaló al mismo medio que después López se sentó sobre su pecho y le atajó las manos con sus rodillas.

“Recuerdo despertar y sentir lo pesado que era y que me pegaba con su pene en mi cara. Me acuerdo con su cara asquerosa, mirándome todo el rato, y me hacía como el gesto de encuadre con las dos manos, diciendo que nunca se iba a olvidar de esto. Sé que entró en mi boca. Jamás le dije que no, pero tampoco le di mi consentimiento”, dijo.

LOS OTROS CASOS

De los otros nueve casos, la fiscalía decidió que en cuatro de ellos los hechos denunciados son constitutivos de delito. Uno es el de D.G, a quien López declaró haber conocido a través de Twitter.

“Ella me comenzó a seguir el 11 de junio de 2015 (…) Le escribí porque me pareció guapa”, declaró. Dijo que el 13 de junio de ese año se juntaron a almorzar en el restaurante Lusitano, “ahí tomamos unos pisco sour y comimos, pero nunca fue para una prueba de cámara, un casting o nada parecido”.

Señaló que “todo esto fue en contexto de un coqueteo” y que luego se fueron a su departamento. “Puede ser que le toque las pechugas con las manos, nadie se sacó la ropa. No es efectivo lo que ella relata que salí del baño masturbándome. Ella también me manoseó”, dijo López.

Así, indicó, empezaron una relación de “amigos con ventaja”. Según él, “tuvimos algunos encuentros espaciados en el tiempo, todos consensuados y sin exclusividad de pareja y sin sexo, sino con besos y caricias”.

Otro de los casos por el que López será formalizado es por el presunto abuso a M.J.V.. El cineasta relató que contactó a la actriz cuando “ella tenía más de 18 años”. Luego, aseguró que le advirtió que “tenía un humor de mierda como en mis películas, así que no me tomara en serio y ella se rió”.

Sobre los supuestos abusos que habrían ocurrido en su casa la noche del 29 de octubre de 2015, López dijo “es absolutamente falso (…) No pasó nada entre nosotros, sólo bailamos y coqueteamos. Y esa noche, una vez que llegó a su casa, me mandó un mensaje diciendo que lo pasó muy bien. En ninguna ocasión la forcé a darme un beso ni a nada y no nos dimos un beso ni nada. No la obligué ni a ir a mi casa ni a nada dentro de mi casa. Jamás la retuve ni menos por la fuerza, nunca he usado la fuerza contra ninguna mujer”.

López admitió que le pudo haber “mostrado el departamento como en un tour, pero nunca estuvimos en mi pieza en alguna situación de intimidad”. Sobre este episodio, el guionista desmintió que la haya “acorralado contra la pared, no le toqué sus pechos, ni le traté de dar besos, ni pasé mi pene por su zona pélvica”.

Respecto de su eventual relación de poder con la actriz, López declaró que “no era su jefe, no estábamos trabajando juntos, por lo tanto no tendría por qué haberse sentido obligada a salir conmigo”.

CASOS QUE NO SE FORMALIZARÁN

En su declaración, López reconoció que desde que conoció a L.C. se enamoró de ella. Fue en 2008, cuando ella tenía 26 y él 25 años: “Quería saber más de ella y por eso la invité a comer al restaurante KY, para que nos conociéramos”.

Luego, agregó que “con ella yo era cuidadoso y preocupado, ganándome el apodo de mis cercanos de ‘Guatón enamorado’”. El caso de L.C. es uno de los cinco por los que la fiscalía no formalizará a López, porque -según fuentes ligadas al caso- hasta ahora no hay pruebas que den cuenta de un indicio de abuso sexual.

Respecto de los posibles abusos a L.C., López indicó a los persecutores que “ella indica en la revista que yo la habría arrinconado, pero eso tampoco ocurrió (…) No me lancé encima de ella, de hecho nunca pude darle un beso y nunca en mi vida le he dado un beso, ni en esa oportunidad ni nunca”.

Ante la supuesta relación asimétrica que el guionista habría tenido con L.C., el cineasta declaró que “nunca fui su jefe, no teníamos una relación jerárquica y ella nunca me consideró su jefe ni me trató como tal”. La denunciante participó en una de sus películas, pero el profesional explicó que esto fue “sin que hubiera ningún tipo de presión ni relación sexual entre nosotros”.

Otra caso por el que la fiscalía no formalizará a López es el C.P.. Al respecto, López señaló que con la actriz “me relacionaba desde esta forma políticamente incorrecta, ella me conoce hace muchos años, conoce mi humor y mi forma de relacionarme con el mundo”. El guionista dijo que en el reportaje de Revista Sábado ella “relata una oportunidad en la que me acerqué a darle un beso, estábamos los dos en mi auto, pero es categórica en afirmar que no fue acosada ni abusada, ella se negó a ese beso y eso fue todo lo que pasó”.

