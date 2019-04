Parlamentarios podrían pedir la salida del superintendente de Salud por polémica con isapres

Diputados, de la oposición y oficialismo, consideran solicitar la renuncia del superintendente de Saud, Ignacio García-Huidobro, luego de conocerse su decisión de postergar la norma que obligaba a las isapres a rebajar los precios de los planes a las mujeres mayores de 40 años y a niños que cumplen dos años por salir de los grupos de mayor riesgo.

Algunos parlamentarios señalaron que la decisión de García-Huidobro de retrasar hasta marzo de 2021 la entrada en vigencia de la medida por el “impacto económico” que generaría en las isapres, se trata de un “error”.

“Es evidente que es una medida completamente incomprensible. Creo que lo que correspondía es aplicar la medida a contar de ahora y, por lo tanto, estamos pidiendo los antecedentes para poder comprender lo que acaba de pasar”, dijo el timonel de RN, Mario Desbordes.

Andrés Celis, del mismmo partido, calificó la medida de “vergüenza”, e “inaceptable. Según mi opinión, él (García-Huidobro) debiera renunciar a su cargo”, pero también deslizó responsablidades al ministro de Salud

En la oposición también piden la salida del superintendente de Salud y, además, exigen al titular de la cartera, Emilio Santelices, explicar si sabía de la postergación de la norma y, de ser así, por qué no hizo nada para evitarlo.

“Yo me pregunto qué explicación va a dar el ministro de Salud… ¿Sabía lo que estaba operativizando el superintendente hace pocos días atrás? Si lo sabía, ¿por qué no advirtió, por qué salió al paso? Y si no lo sabía, dónde está el ministro de Salud, primera autoridad de la cartera, frente a una medida de esta naturaleza que es gravísima, justo en el contexto del anuncio de una nueva ley, justo en el reajuste del alza de los planes y justo en el momento que la ciudadanía ya no da más”, preguntó el diputado socialista Juan Luis Castro.

La postergación de la norma se conoce a días de que La Moneda anunciara que la reforma al sistema de isapres ingresará al Congreso durante este mes de abril, luego de la fuerte alza de los planes de cinco instituciones abiertas y una cerrada; la mayor en ocho años.

“Aquí el ministro debe darle una explicación al país y el superintendente debiera renunciar por dignidad”, aseveró el parlamentario socialista.

