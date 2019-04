Alcaldesa Reginato entrega 27 archivadores para defenderse de acusación por abandono de deberes

La alcaldesa de viña del Mar, Virginia Reginato, sostuvo que está enfrentando una acusación injusta y sin argumento y que el requerimiento para sacarla de la alcaldía por “notable abandono de deberes” no la derribará, para lo cual entregó 27 archivadores que la exculparían.

La autoridad comunal hizo estas declaraciones luego de presentarse junto a sus abogados ante el Tribunal Electoral (TER) de la Región de Valparaíso, donde realizó sus descargos ante el requerimiento de un grupo de concejales opositores de la comuna por notable abandono de deberes.

“Lamento que esto me pase. No me derriban, por el contrario, estoy más fuerte que nunca”, dijo la alcaldesa, agregando que enfrenta una acusación injusta y que además es una operación “politiquera barata”, puntualizó.

“Hoy estoy con mis abogados porque hemos venido a entregar la defensa. Esto estoy muy tranquila. Soy una mujer muy transparente, de principios, que doy siempre la cara y la voy a seguir dando siempre”, enfatizó.

Reginato junto a sus defensores entregó documentos contenidos en 27 archivadores para sustentar su posición.

Aton Chile