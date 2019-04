En prisión preventiva quedó homicida del conserje que impidió agresión a mujer

En prisión preventiva quedó Jorge Miranda Tapia (59), tras ser formalizado por el homicidio del conserje que le impidió la agresión a la expareja, ayer en la madrugada. Producto de su valiente acción, el trabajador recibió un brutal ataque por parte del imputado que le costó la vida.

La formalización estuvo a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que imputó a Miranda Tapia el crimen del conserje Guillermo López Rojas, 50 años. El fiscal Sergio Ortiz solicitó la prisión preventiva del imputado a lo que accedió el tribunal. Además, el fiscal formalizó a Miranda Tapia por el femicidio frustrado de su expareja, Vinka Estay Lai (53).

Los hechos ocurrieron en el edificio de calle Echaurren 340, comunas de Santiago, hasta donde llegó Miranda Tapia con la intención de agredir a su excónyuge. Esto fue advertido por el conserje, quien forcejeó con el atacante y avisó a la mujer.

Miranda Tapia derribó a López Rojas con un electroshock y después lo agredió con golpes de pies y puños que le ocasionaron la muerte en la ex Posta Central. Por su parte, Vinka Estay escapó tras saltar desde un tercer piso.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, calificó como un héroe al conserje. “Un crimen que nos duele profundamente y no debe quedar en la impunidad. Nuestras más sinceras condolencias a la familia de Guillermo López, un hombre valiente, un héroe que no dudó en impedir que un cobarde agrediera a su ex mujer”, escribió en su cuenta de Twitter.