Aós no descarta vender propiedades de la Iglesia para indemnizar a víctimas de abusos sexuales

En diálogo con la prensa en Roma, el administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós, se refirió al encuentro con el papa Francisco del pasado viernes 5 de abril, en el que conversaron sobre los “hermanos que están heridos por estos abusos”.

Aós confirmó que “pedí al Santo Padre, y le pediré mañana también en la Congregación de los Obispos, que nombre pronto obispos auxiliares que puedan colaborar conmigo”, explicando que “es imposible absolutamente que ni yo, ni otra persona, pueda estar solo y llevar el gobierno de una diócesis como esta”.

Respecto del pago de indemnizaciones a víctimas de abuso, monseñor Aós explicó que “la orientación es que la Iglesia chilena va a colaborar en todo lo que pueda con la justicia civil. Somos ciudadanos chilenos que no tenemos privilegios”.

Agregó que “si como institución la Iglesia, en algunos casos también tenía la responsabilidad por no haber sido diligente en su cometido, por no haber cumplido bien su tarea, y los tribunales consideran que debe indemnizar, tendremos que hacerlo”.

Respecto al encuentro de esta jornada con el cardenal Seán O’Malley, arzobispo de Boston y presidente de la Comisión para la Protección de los Menores, Aós manifestó que “él tiene experiencia y me ha contado aquello que les resultó y lo que no resultó”, no para copiar sino para guiar respecto de lo que podría ayudar en Santiago, agregó.

“Ellos tuvieron que vender el Palacio Episcopal. En nuestro caso, no me he puesto en esa situación, pero si hubiera que vender propiedades, indudablemente que tenemos que cumplir la resolución de la Corte”, indicó Aós.

Aton Chile